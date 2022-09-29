Пять антитрендов осени: какие вещи можно выкинуть из гардероба

Стилисты назвали пять главных антитрендов осени 2022 года. Эти вещи стоит отложить в долгий ящик и пока не надевать, если хотите выглядеть по-настоящему модными.

Первое - это обтягивающие фигуру и короткие вещи. Например, пальто выше колена. Также в список вошли брюки скинни, облегающие кожаные куртки, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья.

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Что касается обуви, то из моды вышли ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.

Стилисты напомнили, что на смену этим вещам пришел оверсайз, пишет журнал The Symbol.