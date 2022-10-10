Привет из 90-х: старые вещи, которые снова вернулись в моду

Мода - циклична, и старые вещи рано или поздно снова становятся модными. Основатель российского бренда одежды «Святая» Рустем Гарипов сообщил, что джинсы с низкой посадкой снова считаются стильными, как было в двухтысячных годах.

Кроме того, писком сезона стилисты называют велюровые костюмы и короткие олимпийки на молнии. Те самые, которые были трендовыми в 90-х.

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В модный список также попали чрезмерно короткие юбки и платья, а также наряды с намеком на выступающее нижнее белье, пишет Marie Claire.