Пора выкинуть на помойку: верхняя одежда, которая безвозвратно вышла из моды, — чем ее заменить

Какая верхняя одежда безнадежно устарела и едва ли вновь окажется на пике моды в ближайшие годы? Стилисты и эксперты в сфере стиля назвали те модели повседневной одежды, которую пора отправить на помойку.

Так, среди некогда трендовых вещей на утиль оказались устаревшие фасоны дубленок и шуб, которым не нашлось места в осенне-зимнем сезоне – 2022.

И в первую очередь речь идет о различных вариациях шуб-гусениц и укороченных дубленок. Эти модели верхней одежды потеряли актуальность и изжили себя.

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На что же обратить внимание? В трендах остаются дутые куртки и стеганные пуховики, дубленки средней длины, шерстяные пальто, пуховые жилеты, свободные джинсовые куртки на флисе и кожаные тренчи.

По материалам Marieclaire.