По-молодежному: 66-летняя Долина в костюме цвета фуксии с разрезами на брюках появилась на вечеринке Джони

Лариса Долина так долго выступает на сцене, что ее знают несколько поколений людей. Она считается одной из лучших джазовых исполнительниц. При этом ее можно увидеть даже с рок-звездами на одной сцене. Она преподает в вузе, снимается в передачах на ТВ и дает концерты. В 66 лет артистка не перестает экспериментировать с имиджем.
После того, как Лариса Александровна похудела, она носит короткие платья, а также любит рваные джинсы и необычные брюки из шелка. А 7 сентября в Москве состоялась вечеринка, которую организовал молодой певец Джони, чтобы прензентовать новый клип «Никак». Его пришли поддержать: Крид, Филипп Киркоров, Анна Асти с мужем и Долина.
На этот раз певица предстала на публике в костюме цвета фуксии. Модный укороченный жакет и широкие брюки с разрезами выгодно скрыли ее фигуру и сделали акцент на талии. Образ дополнили туфли и сумка цвета сочной травы. Артистка с помощью макияжа подчеркнула глаза и сделала голливудские локоны.
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Поклонники восхитились тем, как выглядела Лариса Александровна. Многие ее осыпали комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Цвет костюма ярко-фуксийный – модный, актуальный цвет в этом осеннем сезоне. В последнем показе Valentino этот цвет был явный лидером. Если говорить в целом о костюме, подходит ли он певице? То я думаю, что нет. Потому что это абсолютно молодежная история.
Под такой наряд хочется другую обувь подобрать, другую прическу. Если бы она надела такой же фуксийный костюм с широкими брюками и удлиненным жакетом или укороченным, то на ней бы это смотрелось более органично», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro