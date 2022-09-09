По-молодежному: 66-летняя Долина в костюме цвета фуксии с разрезами на брюках появилась на вечеринке Джони

На этот раз певица предстала на публике в костюме цвета фуксии. Модный укороченный жакет и широкие брюки с разрезами выгодно скрыли ее фигуру и сделали акцент на талии. Образ дополнили туфли и сумка цвета сочной травы. Артистка с помощью макияжа подчеркнула глаза и сделала голливудские локоны.

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