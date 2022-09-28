Одна деталь все испортила: 67-летняя Долина щегольнула в белоснежном тренче и модных брюках палаццо

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, как одна из лучших джазовых исполнительниц. Недавно певица отметила свое 67-летие. Она преподает в вузе, снимается в телешоу и выступает на фестивалях. Артистка не боится экспериментировать со стилем, восхищая своих студентов.
Этой осенью Лариса Александровна успела выступить на сцене Кремля в силуэтном платье и покрасоваться в комбинезоне в День города. Певица не скрывает, что порой ее дочка выступает в роли стилисты.
На днях Долина отправилась на радиостанцию. Она пообщалась с Аллой Довлатовой. На этот раз певица облачилась в песочные брюки палаццо и белоснежный тренч. Ее образ дополняли ботинки на платформе с высоким каблуком. Весь лук она выдержала в светлых тонах.
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Поклонники восхитились ее аутфитом. Но некоторе отметили, что наряд выглядел слишком объемным. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов. Оказалось, что белый цвет почти полностью испортил образ.
«К сожалению, я не смог рассмотреть образ детально, поэтому буду говорить в целом.
Видимо, первым слоем этого лука стали песочные брюки с широкими штанинами, напоминающими палаццо, и рубашка в тон. Вторым слоем стал белый тренч.
Если говорить про визуальную коррекцию, то образ значительно увеличил рост Долиной. Это и длина верхнего слоя, и высокий каблук. Вертикаль создать удалось. В целом же фигуру образ не оформил: нет ни талии, ни пятой точки. Одним словом прямоугольник.
Втрой важный вопрос – цвет. Такой оттенок белого совершенно не идёт Лариса Долиной. Подозреваю, что аналогичное можно сказать и про оттенок песочного. Лицо выглядит бледным, безжизненным, замученным, глаза лишены блеска.
Более того, волосы, брови, кожа и тренч – все слилось в одно безликое пятно. Для того, чтобы носить белый цвет нужно или делать макияж -– не обязательно яркий, достаточно просто добавить свежести - или загорать! Иначе получается то, что мы сейчас видим» – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro