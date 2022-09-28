Одна деталь все испортила: 67-летняя Долина щегольнула в белоснежном тренче и модных брюках палаццо

Поклонники восхитились ее аутфитом. Но некоторе отметили, что наряд выглядел слишком объемным. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов. Оказалось, что белый цвет почти полностью испортил образ.

«К сожалению, я не смог рассмотреть образ детально, поэтому буду говорить в целом.

Видимо, первым слоем этого лука стали песочные брюки с широкими штанинами, напоминающими палаццо, и рубашка в тон. Вторым слоем стал белый тренч.

Если говорить про визуальную коррекцию, то образ значительно увеличил рост Долиной. Это и длина верхнего слоя, и высокий каблук. Вертикаль создать удалось. В целом же фигуру образ не оформил: нет ни талии, ни пятой точки. Одним словом прямоугольник.

Втрой важный вопрос – цвет. Такой оттенок белого совершенно не идёт Лариса Долиной. Подозреваю, что аналогичное можно сказать и про оттенок песочного. Лицо выглядит бледным, безжизненным, замученным, глаза лишены блеска.

Более того, волосы, брови, кожа и тренч – все слилось в одно безликое пятно. Для того, чтобы носить белый цвет нужно или делать макияж -– не обязательно яркий, достаточно просто добавить свежести - или загорать! Иначе получается то, что мы сейчас видим» – высказался эксперт.