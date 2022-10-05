Одежда, которая мгновенно стройнит! Эти вещи окупят потраченные деньги и свою цену

С помощью правильной одежды представительницы прекрасного пола могут моментально скорректировать фигуру, «сгладив» пару сантиметров в талии и на бедрах. Какие вещи с лихвой окупят свою цену в гардеробе модниц? Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Наряд, которой уже успел стать классикой, — платье на запах. Эта вещь одновременно выделяет зону декольте и делает фигуру более стройной. Такое платье актуально до сих пор. Эта вещь представлена и люксовыми брендами, и масс-маркетом.

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Обратить внимание также стоит на джинсы и брюки клеш. Подобная модель не только делает ноги визуально стройнее, но и длиннее. А если добавить к брюкам каблучок, то и вовсе получится модельный лук.

Также на пике прямые и зауженные брюки. У этого фасона все те же плюсы, что и у расклешенных моделей, но есть и еще одно весомое достоинство — они не выходят из моды. Так что на них можно смело потратиться: эта покупка проходит как инвестиция.

Пополнить базовый гардероб также можно удлиненным блейзером в мужском стиле. Эта вещь сидит на фигуре так, словно вытягивает силуэт.

Беспроигрышный вариант — мюли. Туфли на каблуках способны визуально сделать фигуру стройнее. Но есть главное правило — высота каблука должна быть комфортной.

По материалам The Voice