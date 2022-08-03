«Одену российских женщин в самое красивое белье!»: Семенович анонсировала коллаборацию с брендом одежды

В новом интервью певицу Анну Семенович спросили о планах на будущее. Звезда поделилась, что выпустит новый трек в конце лета 2022 года и еще станет частью одного из проектов в осеннем телесезоне.

Но, кроме творчества, 44-летняя артистка активно занимается бизнесом. В сентябре она собирается презентовать коллекцию нижнего белья для девушек и женщин с пышными формами в коллаборации с уже существующим брендом.