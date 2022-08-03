«Одену российских женщин в самое красивое белье!»: Семенович анонсировала коллаборацию с брендом одежды

В новом интервью певицу Анну Семенович спросили о планах на будущее. Звезда поделилась, что выпустит новый трек в конце лета 2022 года и еще станет частью одного из проектов в осеннем телесезоне.
Но, кроме творчества, 44-летняя артистка активно занимается бизнесом. В сентябре она собирается презентовать коллекцию нижнего белья для девушек и женщин с пышными формами в коллаборации с уже существующим брендом.
«В этом я точно разбираюсь и знаю, с какими проблемами мы, аппетитные барышни, сталкиваемся при выборе белья. Эта идея появилась у меня пару лет назад. И как раз сейчас, в условиях санкций и импортозамещения, пришло время для ее реализации. С хорошим бельем девочки с красивыми формами у нас точно проблем испытывать не будут. Одену российских женщин в самое красивое и удобное белье!» - цитирует Анну издание «А теперь внимание!»
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Семенович отметила, что в условиях западных санкций видит перспективы развития для отечественных брендов одежды. Хотя, по ее же словам, дефицита товаров в российских магазинах не ощущается. Платья, сумочки, обувь – на витринах всего полно.