«Очень модно»: Кейт Миддлтон в костюме цвета океана встретила гостей в замке, добавив образу изюминку

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она смогла очаровать не только принца Уильяма, но и жителей королевства. Ей удается успешно выполнять все обязанности и воспитывать троих детей. А недавно умерла королева Елизавета II, поэтому на плечи супругов легло больше хлопот. Теперь у них новые титулы – принц и принцесса Уэльские.
Недавно Кэтрин уже появилась на публике. Траур завершился, поэтому она смогла облачиться в яркое алое пальто. Многие британцы восхищаются ее чувством стиля и элегантностью. В 40 лет ей удается оставаться стройной.
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А вот накануне Миддлтон встретила гостей в Виндзорском замке. Жена принца Уильяма провела аудиенцию с моряками королевского флота. Примечательно, что для такого случая она выбрала костюм цвета океана своего любимого бренда Alexander McQueen. Жакет и узкие брюки подчеркнули ее точеную фигуру. Белая блузка от Holland Cooper освежала образ, а также она надела туфли на шпильке.
Многие восхитились ее сдержанным аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она объяснила, как принцесса добавила женственности к этому луку.
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети Букингемского дворца
«Образ в классическом стиле. Причем, классика в чистом виде, без каких либо намеков на тренды. Протокольный, строгий аутфит и оттенок синего выбран не яркий "королевский", а форменный. Он более сдержанный и дистанцирует.
Сочетание синего с белым считается классическим. Но Кейт все равно добавила женственности и жизни образу, надев сапфировые украшения под цвет костюма, сделав акцент на плечи, что сейчас очень модно, и распустив волосы. Эти детали делают образ живым, женственным и современным», – высказалась эксперт.
Кейт Миддлтон с моряками. Фото: соцсети Букингемского дворца
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиент
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro