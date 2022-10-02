«Очень модно»: Кейт Миддлтон в костюме цвета океана встретила гостей в замке, добавив образу изюминку

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А вот накануне Миддлтон встретила гостей в Виндзорском замке. Жена принца Уильяма провела аудиенцию с моряками королевского флота. Примечательно, что для такого случая она выбрала костюм цвета океана своего любимого бренда Alexander McQueen. Жакет и узкие брюки подчеркнули ее точеную фигуру. Белая блузка от Holland Cooper освежала образ, а также она надела туфли на шпильке.

Многие восхитились ее сдержанным аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она объяснила, как принцесса добавила женственности к этому луку.