«Очень классный»: Бородина на отдыхе примерила два актуальных костюма с шортами-бермудами и белой мини-юбкой

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда тщательно готовится к появлению на публике.
В свои 39 лет она следит за фигурой. А после развода с Курбаном Омаровым она стала делать еще больше покупок. Ей нравится выглядеть женственно.
Уже почти две недели Бородина отдыхает в Турции. Каждый день она демонстрирует новые наряды. Ей понравились как легкие костюмы с рубашками оверсайз, так и романтичные платья. На этот раз телеведущая решила примерить два костюма. Сначала на ней был жакет цвета Барби, шорты-бермуды и топ с разрезом. А потом она предпочла облачиться в молочную юбку и укороченную куртку на молнии.
«Очень классный костюмчик. У меня такой же есть, черный. Мне нравится материал — очень клевый, абсолютно не мнется, летящий, не прозрачный. А это более вечерний вариант с юбкой», — поделилась звезда.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ксения. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Ксения Бородина часто демонстрирует нам ульрамодные аутфиты или как минимум яркие тренды в сочетании с базовыми комплектами. Мы уже привыкли, то если видим Ксению, значит, есть что-то интересное.
Не всегда Бородина умеет вкусно подавать тренды, как правило она выбирает известные подачи, но она хорошо дружит с цветами и умеет правильно упаковать свою фигуру, не лишенную особенностей.
В этот раз мы видим красивое цветовое сочетание. Опять Ксения хорошо подала фигуру, не нарушая пропорции.
Но мы совершено не наблюдаем яркие тренды. Все предметы гардероба обычные. Вот из первого попавшего масс-маркета. Это не мода от-кутюр», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro