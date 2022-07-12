«Очень классный»: Бородина на отдыхе примерила два актуальных костюма с шортами-бермудами и белой мини-юбкой

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ксения. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Ксения Бородина часто демонстрирует нам ульрамодные аутфиты или как минимум яркие тренды в сочетании с базовыми комплектами. Мы уже привыкли, то если видим Ксению, значит, есть что-то интересное.

Не всегда Бородина умеет вкусно подавать тренды, как правило она выбирает известные подачи, но она хорошо дружит с цветами и умеет правильно упаковать свою фигуру, не лишенную особенностей.

В этот раз мы видим красивое цветовое сочетание. Опять Ксения хорошо подала фигуру, не нарушая пропорции.

Но мы совершено не наблюдаем яркие тренды. Все предметы гардероба обычные. Вот из первого попавшего масс-маркета. Это не мода от-кутюр», — высказался эксперт.