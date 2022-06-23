«Образ отпускницы»: Подольская в черном платье в бельевом стиле скрыла изъяны фигуры

Наталья Подольская недавно отпраздновала свое 40-летие. Она устроила вечеринку, на которой повеселилась с мужем Владимиром Пресняковым и родными.

Рядом с ней постоянно находятся сыновья: Артемию семь лет, а Ивану только годик. Однако артистка с радостью уделяет время не только сцене, но и домашним делам.