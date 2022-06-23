«Образ отпускницы»: Подольская в черном платье в бельевом стиле скрыла изъяны фигуры

Наталья Подольская недавно отпраздновала свое 40-летие. Она устроила вечеринку, на которой повеселилась с мужем Владимиром Пресняковым и родными.
Рядом с ней постоянно находятся сыновья: Артемию семь лет, а Ивану только годик. Однако артистка с радостью уделяет время не только сцене, но и домашним делам.
Недавно Подольская отдохнула в Турции с младшим наследником. Муж отпустил ее на курорт. Певица много времени проводила на пляже, но вечерами наряжалась и шла танцевать.
Последний вечер на море не стал исключением. Наталья щегольнула в черном платье с драпировкой в области талии. Наряд длины миди она дополнила золотистыми шлепками.
Поклонники отметили, что артистка выглядела еще стройнее. Платье скрыло изъяны ее фигуры. А вот модельер Наз Маер оценил ее образ для сайта Teleprogramma.pro и нашел несколько ошибок.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Расслабленный образ отпускницы. Легкое летнее платье с элементами бельевого стиля, но все же не особенно актуального нынче платья-комбинации. Судя по тону - это вечерний комплект.
Здесь много стилистических ошибок, предметы лука составлены из вещей прошлый коллекций, без ярких трендов, но Наталья на отдыхе. Может себе это позволить», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro