«Образ отпускницы»: Подольская в черном платье в бельевом стиле скрыла изъяны фигуры

Певица на отдыхе решила щегольнуть в лаконичном образе. Ее выбор оценил модельер Наз Маер.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская недавно отпраздновала свое 40-летие. Она устроила вечеринку, на которой повеселилась с мужем Владимиром Пресняковым и родными.

Рядом с ней постоянно находятся сыновья: Артемию семь лет, а Ивану только годик. Однако артистка с радостью уделяет время не только сцене, но и домашним делам. 

Недавно Подольская отдохнула в Турции с младшим наследником. Муж отпустил ее на курорт. Певица много времени проводила на пляже, но вечерами наряжалась и шла танцевать.

Последний вечер на море не стал исключением. Наталья щегольнула в черном платье с драпировкой в области талии. Наряд длины миди она дополнила золотистыми шлепками. 

Поклонники отметили, что артистка выглядела еще стройнее. Платье скрыло изъяны ее фигуры. А вот модельер Наз Маер оценил ее образ для сайта Teleprogramma.pro и нашел несколько ошибок.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

«Расслабленный образ отпускницы. Легкое летнее платье  с элементами бельевого стиля, но все же не особенно актуального нынче платья-комбинации. Судя по тону - это вечерний комплект.

Здесь много стилистических ошибок, предметы лука составлены из вещей прошлый коллекций, без ярких трендов, но Наталья на отдыхе. Может себе это позволить», – высказался эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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