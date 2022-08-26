«Никогда не выходят из моды»: Подольская в нежно-белом платье в горох и нюдовых лодочках появилась на съемках

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие отметили, что ее лук идеальный для мамы двоих детей. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Принты в горох никогда не выходят из моды. Это как клетка, но только горох. Мне очень понравился цвет принта, который повторяет тон волос.

Силуэт сложно определить из положения «на стуле», но платье явно легкое, летнее, струящееся из дорогого материала. Возможно, шелка. И с шелковой подкладкой.

Если уж совсем придираться, то выбор платья с V-образным вырезом в комплекте с лодочками был бы интереснее. Но Наталья - обладательница стройной фигуры и длинных ног, поэтому даже круглая горловина не деформирует ее фигуру. Так что это замечание на любителя», – высказался эксперт.