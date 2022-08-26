«Никогда не выходят из моды»: Подольская в нежно-белом платье в горох и нюдовых лодочках появилась на съемках

Наталья Подольская давно стала популярной исполнительницей. Она признается, что не смогла стать известнее мужу Владимира Преснякова, но выпускница «Фабрики звезд» и сама не перестает восхищаться возлюбленным. Она частая гостья на его концертов. Сама артистка не только поет, но и растит сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Недавно супруги вернулись из отпуска, который провели в Испании. Наталья успела загореть и отдохнуть. Теперь она ездит на съемки, а вот Пресняков приглядывает за детьми. Каждый раз певица выбирает женственные наряды для появления на публике. 25 августа она весь день провела на съемках шоу «Мамы Пятницы».
На этот раз артистка покрасовалась в белом струящемся платье из легкой ткани. Наряд в горошек рыжего цвета дополняли нюдовые лодочки. Наталья распустила волосы. Она не только подчеркнула талию, но и показала изящные щиколотки. Компанию на площадке ей составил педиатр Алексей Бессмертный.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие отметили, что ее лук идеальный для мамы двоих детей. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Принты в горох никогда не выходят из моды. Это как клетка, но только горох. Мне очень понравился цвет принта, который повторяет тон волос.
Силуэт сложно определить из положения «на стуле», но платье явно легкое, летнее, струящееся из дорогого материала. Возможно, шелка. И с шелковой подкладкой.
Если уж совсем придираться, то выбор платья с V-образным вырезом в комплекте с лодочками был бы интереснее. Но Наталья - обладательница стройной фигуры и длинных ног, поэтому даже круглая горловина не деформирует ее фигуру. Так что это замечание на любителя», – высказался эксперт.
Наталья Подольская и Александр Бессмертный. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro