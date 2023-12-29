В каких цветах встречать Новый год: 5 главных оттенков Дракона

В восточной культуре зеленый считают цветом гармонии, удачи и обновления. Вы можете выбрать любой из множества оттенков зеленого – от нежно-салатового до глубокого изумрудного: это зависит от ваших предпочтений, цветотипа и настроения. Если хочется блеска и сияния – отдайте предпочтение ярким насыщенным тонам.

Если же приятнее уютная домашняя атмосфера – можно остановиться на оливковом или цвете хаки: они тоже способны выглядеть совершенно не скучно, а очень даже празднично, если дополнить их соответствующими аксессуарами.

Фиолетовый