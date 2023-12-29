В каких цветах встречать Новый год: 5 главных оттенков Дракона

Удачно выбрав праздничный наряд, вы не только создадите себе и другим радостную атмосферу, но и заручитесь поддержкой «хозяина» наступающего года.
Зеленый
Фото: Global Look Press
В восточной культуре зеленый считают цветом гармонии, удачи и обновления. Вы можете выбрать любой из множества оттенков зеленого – от нежно-салатового до глубокого изумрудного: это зависит от ваших предпочтений, цветотипа и настроения. Если хочется блеска и сияния – отдайте предпочтение ярким насыщенным тонам.
Если же приятнее уютная домашняя атмосфера – можно остановиться на оливковом или цвете хаки: они тоже способны выглядеть совершенно не скучно, а очень даже празднично, если дополнить их соответствующими аксессуарами.
Фиолетовый
Фото: Global Look Press
В повседневной жизни фиолетовый встречается не так уж часто, поэтому его появление всегда свидетельствует о наступлении праздника. Особенно – если по фиолетовому фону сияют блестящие искорки. Жители Востока привыкли считать фиолетовый изысканным и царственным цветом, его охотно используют в ряде религиозных обрядов, приписывая фиолетовому некую особенную духовность.
А еще это – цвет мудрости, символизирующий тонкую интуицию. Позаботьтесь о наряде для праздника заранее – ведь очень важно, чтобы оттенок фиолетового сочетался с оттенком вашей кожи и волос. С этим цветом прекрасно гармонируют синий, розовый и зеленый.
Красный
Фото: кадр из фильма «Красотка»
Это беспроигрышный вариант – можно смело надевать красное платье хоть на каждый Новый год, будете выглядеть шикарно и нарядно. Китайцы знают: красный цвет символизирует богатство и счастье, и с удовольствием носят его по праздникам и будням. Нарядившись в красное платье, вы точно станете центром внимания на любой вечеринке.
Но при этом необходимо помнить: красный сочетается не с каждым цветом, поэтому нужно тщательно отнестись к подбору деталей и аксессуаров. Если для вас красный – чересчур яркий, и вы не чувствуете достаточно уверенности, чтобы выбрать его в качестве основного цвета, можно использовать его как выразительный акцент. Красный отлично дополнит черное, белое, бежевое или светло-серое платье, расставив необходимые акценты.
Золотой
Фото: кадр из фильма «Хэллоу, Долли!»
Не стоит даже упоминать о том, что золото – символ роскоши и богатства. Наряд в таком цвете – превосходный вариант праздничного и торжественного образа. А уж если говорить о Драконе – все знают, что эти мифические создания просто жить не могут без золота и прочих драгоценностей.
Хотите задобрить «хозяина» 2024 года – смело наряжайтесь в золото! Это обязательно притянет к вам удачу и успех. Если же опасаетесь выглядеть вызывающе – выбирайте золотой как дополнение к нарядам других оттенков: он подходит к любому цвету.
Белый
Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Если вы любите носить белое – придется вас огорчить: для встречи Нового года Дракона этот цвет не подходит. Во всяком случае, китайцы точно его не наденут, потому что в Китае белый ассоциируется с трауром, а не с радостью. Белые одежды в этой стране носят, когда хотят подчеркнуть печаль, разочарование и другие нерадостные чувства.
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Впрочем, отказ от белого вовсе не обязателен, - в конце концов, в нашей культуре этот цвет, наоборот, считается одним из самых торжественных и позитивных. Недаром ведь в белое платье одевают невест в самый счастливый день их жизни! Поэтому – выбор за вами. Одевайтесь для встречи Нового года так, как вам хочется, чтобы чувствовать себя уверенной и неотразимой.