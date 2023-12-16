Идеи модного маникюра на январь 2024 года: идеально для коротких ногтей

Современные женщины любят и ценят комфорт. Поэтому многие модницы предпочитают носить короткие ногти. У такого маникюра есть ряд неоспоримых преимуществ.

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Во-первых, короткие ногти реже ломаются. Во-вторых, они не мешают выполнять домашние дела и не доставляют неудобств при работе на компьютере. И наконец, покрытие на таких ноготках держится гораздо дольше, нежели на длинных пиках.

Кроме того, короткие ногти смотрятся ничуть не хуже длинных. Если выбрать правильный дизайн и цвет, то «коротыши» будут не только удобными, но и стильными. Не верите? Тогда ознакомьтесь с этими вариантами. Они будут в тренде весь январь 2024 года.

«Плавающий» френч

Френч — это бессмертная классика. Он отлично смотрится на ногтях любой длины. Но иногда хочется немного разнообразить полюбившийся дизайн. И в предстоящем январе у вас будет такая возможность.

В начале 2024 года будет в тренде так называемый «плавающий» френч. Он прост в исполнении, но выглядит невероятно стильно. Ничего сложного: нанесите на ноготь базу, а цветную полоску расположите немного отступив от края.

Омбре, градиент и кошачий глаз

Техника омбре также будет в моде. К слову, градиент тоже никуда не денется. Оба варианта были популярны в 2023 году и, похоже, еще долгое время останутся с нами. Это неудивительно, ведь они отлично смотрятся на любой длине.

Нравится омбре? Для коротких ногтей стилисты рекомендуют использовать пастельную цветовую гамму. А если вам по душе градиент, обратите внимание на зеркальное покрытие в сочетании с этой техникой.

Любительниц «кошачьего глаза» тоже есть чем порадовать. Данное покрытие также не утратит своей актуальности в 2024 году. Если вы считаете, что переливающиеся лаки можно наносить только на длинные ногти, вы очень заблуждаетесь. На коротких ногтях они будут смотреться ничуть не хуже.