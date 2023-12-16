Идеи модного маникюра на январь 2024 года: идеально для коротких ногтей

Современные женщины любят и ценят комфорт. Поэтому многие модницы предпочитают носить короткие ногти. У такого маникюра есть ряд неоспоримых преимуществ.
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Во-первых, короткие ногти реже ломаются. Во-вторых, они не мешают выполнять домашние дела и не доставляют неудобств при работе на компьютере. И наконец, покрытие на таких ноготках держится гораздо дольше, нежели на длинных пиках.
Кроме того, короткие ногти смотрятся ничуть не хуже длинных. Если выбрать правильный дизайн и цвет, то «коротыши» будут не только удобными, но и стильными. Не верите? Тогда ознакомьтесь с этими вариантами. Они будут в тренде весь январь 2024 года.
«Плавающий» френч
Френч — это бессмертная классика. Он отлично смотрится на ногтях любой длины. Но иногда хочется немного разнообразить полюбившийся дизайн. И в предстоящем январе у вас будет такая возможность.
В начале 2024 года будет в тренде так называемый «плавающий» френч. Он прост в исполнении, но выглядит невероятно стильно. Ничего сложного: нанесите на ноготь базу, а цветную полоску расположите немного отступив от края.
Омбре, градиент и кошачий глаз
Техника омбре также будет в моде. К слову, градиент тоже никуда не денется. Оба варианта были популярны в 2023 году и, похоже, еще долгое время останутся с нами. Это неудивительно, ведь они отлично смотрятся на любой длине.
Нравится омбре? Для коротких ногтей стилисты рекомендуют использовать пастельную цветовую гамму. А если вам по душе градиент, обратите внимание на зеркальное покрытие в сочетании с этой техникой.
Любительниц «кошачьего глаза» тоже есть чем порадовать. Данное покрытие также не утратит своей актуальности в 2024 году. Если вы считаете, что переливающиеся лаки можно наносить только на длинные ногти, вы очень заблуждаетесь. На коротких ногтях они будут смотреться ничуть не хуже.
Перламутровый маникюр. Фото: freepik.com/devmaryna
Перламутровое покрытие
Зима 2024 года, как и полагается холодному времени года, принесет в жизнь модниц монохромные покрытия пастельных оттенков и перламутр.
Смело комбинируйте эти варианты. Эффект инея привлечет к вашим рукам всеобщее внимание. Такое покрытие отлично дополнит любой зимний образ.
Алый маникюр. Фото: freepik.com/KamranAydinov
Алый и винный цвет
Красный цвет никогда не выходит из моды. Он, как и френч, является классикой. Но если вы хотите быть в тренде, то обратите внимание на алый оттенок. Ведь именно он станет хитом января 2024 года. Впрочем, такие ноготки можно будет носить не только зимой, но и в теплое время года. Поэтому времени на эксперименты будет предостаточно.
Яркое покрытие можно будет дополнить одиночными стразами или символами. Геометрические фигуры и прямые линии тоже великолепно впишутся. Попробуйте, с ними ваш маникюр станет по-настоящему уникальным.
Кроме того, можно рассмотреть и винный цвет. Он тоже будет актуален на протяжение всего предстоящего года. Можете не бояться показаться вульгарной. На коротких ногтях оттенки красного цвета смотрятся достаточно сдержанно и элегантно.
Голубой маникюр. Фото: freepik.com/freepik
Холодный голубой цвет
Если вы не являетесь фанатом перламутрового маникюра, но хотите увидеть на своих ногтях по-настоящему зимний цвет, присмотритесь к холодным оттенкам голубого.
Конечно, эффекта изморози не будет, как в случае с перламутром, но можете быть уверены: получится очень необычно.
Это покрытие точно не останется незамеченным. Коллеги и подруги захотят повторить ваш смелый маникюр. Дерзайте, он будет в моде всю оставшуюся зиму.