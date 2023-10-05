С начала 2023 года в Россию пришли 16 новых иностранных брендов одежды и товаров для дома

В торговых центрах по-прежнему полно одежды. Фото: Global Look Press

В 2022-м было еще 11 «новичков».

После тонны новостей об уходе западных брендов с российского рынка вот любопытная статистика. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов одежды, обуви и товаров для дома. В основном это турецкие марки.

Турция:

  • NetWork – одежда и обувь
  • Club – одежда и обувь
  • Loft (Colin’s) – одежда и обувь
  • Oxxo – одежда и обувь
  • AC&Co – одежда и обувь
  • Mudo – одежда и обувь
  • Madame Coco – одежда и обувь
  • Karaca Home – товары для дома
  • Kelebek – товары для дома

Беларусь:

  • Comintern – одежда и обувь
  • Pizhon – одежда и обувь
  • Swed House – товары для дома

Эстония:

  • BonBon Lingerie – нижнее белье

Южная Корея:

  • Inni – одежда и обувь

Австралия:

  • 2XU – спортивная одежда

Киргизия:

  • Ayal – одежда и обувь

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Пока что на долю новых марок приходится около 1% продаж. По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, от ухода западных игроков выигрывают пока что российские бренды: Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, Zarina, Love Republic и прочие.

По материалам РБК

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