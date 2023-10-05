С начала 2023 года в Россию пришли 16 новых иностранных брендов одежды и товаров для дома

После тонны новостей об уходе западных брендов с российского рынка вот любопытная статистика. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов одежды, обуви и товаров для дома. В основном это турецкие марки.
Турция:
- NetWork – одежда и обувь
- Club – одежда и обувь
- Loft (Colin’s) – одежда и обувь
- Oxxo – одежда и обувь
- AC&Co – одежда и обувь
- Mudo – одежда и обувь
- Madame Coco – одежда и обувь
- Karaca Home – товары для дома
- Kelebek – товары для дома
Беларусь:
- Comintern – одежда и обувь
- Pizhon – одежда и обувь
- Swed House – товары для дома
Эстония:
- BonBon Lingerie – нижнее белье
Южная Корея:
- Inni – одежда и обувь
Австралия:
- 2XU – спортивная одежда
Киргизия:
- Ayal – одежда и обувь
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Пока что на долю новых марок приходится около 1% продаж. По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, от ухода западных игроков выигрывают пока что российские бренды: Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, Zarina, Love Republic и прочие.
По материалам РБК