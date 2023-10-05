С начала 2023 года в Россию пришли 16 новых иностранных брендов одежды и товаров для дома

После тонны новостей об уходе западных брендов с российского рынка вот любопытная статистика. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов одежды, обуви и товаров для дома. В основном это турецкие марки.

Турция:

NetWork – одежда и обувь

Club – одежда и обувь

Loft (Colin’s) – одежда и обувь

Oxxo – одежда и обувь

AC&Co – одежда и обувь

Mudo – одежда и обувь

Madame Coco – одежда и обувь

Karaca Home – товары для дома

Kelebek – товары для дома

Беларусь:

Comintern – одежда и обувь

Pizhon – одежда и обувь

Swed House – товары для дома

Эстония:

BonBon Lingerie – нижнее белье

Южная Корея:

Inni – одежда и обувь

Австралия:

2XU – спортивная одежда

Киргизия:

Ayal – одежда и обувь

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Пока что на долю новых марок приходится около 1% продаж. По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, от ухода западных игроков выигрывают пока что российские бренды: Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, Zarina, Love Republic и прочие.

По материалам РБК