Лучшая защита от комаров: Кейт Бекинсейл вышла в свет в шляпе-балдахине

28 сентября в Лос-Анджелесе прошел благотворительный «Зодиакальный бал - 2023». Звезда вампирского боевика «Другой мир», 50-летняя актриса Кейт Бекинсейл тоже пришла поддержать борьбу с детским раком, но предстала в необычном наряде.
Артистка выделилась на фоне других гостей, надев широкополую шляпу с прикрепленной к ней прозрачной вуалью до пола. Интересно, кто-нибудь из гостей вечеринки пошутил про балдахин или защиту от комаров?
Кейт Бекинсейл на Zodiac Ball 2023. Фото: Global Look Press
Добавим, что на актрисе наряд от бренда Tony Ward.
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Кстати, на этом мероприятии Кейт засветила новую татуировку. Теперь у нее на руке красуется надпись: «По моему сигналу устроим ад».