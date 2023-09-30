Лучшая защита от комаров: Кейт Бекинсейл вышла в свет в шляпе-балдахине

28 сентября в Лос-Анджелесе прошел благотворительный «Зодиакальный бал - 2023». Звезда вампирского боевика «Другой мир», 50-летняя актриса Кейт Бекинсейл тоже пришла поддержать борьбу с детским раком, но предстала в необычном наряде.

Артистка выделилась на фоне других гостей, надев широкополую шляпу с прикрепленной к ней прозрачной вуалью до пола. Интересно, кто-нибудь из гостей вечеринки пошутил про балдахин или защиту от комаров?