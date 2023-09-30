Лучшая защита от комаров: Кейт Бекинсейл вышла в свет в шляпе-балдахине

Кейт Бекинсейл. Фото: Global Look Press

Актриса облачилась в наряд от известного дизайнера.

28 сентября в Лос-Анджелесе прошел благотворительный «Зодиакальный бал - 2023». Звезда вампирского боевика «Другой мир», 50-летняя актриса Кейт Бекинсейл тоже пришла поддержать борьбу с детским раком, но предстала в необычном наряде.

Артистка выделилась на фоне других гостей, надев широкополую шляпу с прикрепленной к ней прозрачной вуалью до пола. Интересно, кто-нибудь из гостей вечеринки пошутил про балдахин или защиту от комаров?

Кейт Бекинсейл на Zodiac Ball 2023. Фото: Global Look Press

Добавим, что на актрисе наряд от бренда Tony Ward.

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Кстати, на этом мероприятии Кейт засветила новую татуировку. Теперь у нее на руке красуется надпись: «По моему сигналу устроим ад».

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