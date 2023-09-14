Три модных тренча на осень 2023 — пальто для ультрамодниц: идеально сидит на женщинах 40+

Эксперты в сфере моды назвали три модных тренча на осень 2023 года — эти модели пальто созданы для ультрамодниц и идеально сидят даже на зрелых женщинах возраста 40+, подчеркивая особенности их фигуры и скрывая недостатки.

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Среди трендов любимое пальто-одеяло. Уютное, стильное, опрятное и пушистое. В нем будет не только тепло — этот фасон скроет широкие бедра и визуально сделает фигуру более пластичной, воздушной.

Также в тренде монументализм. Тренчи с величественными и внушительными плечами — с широкими вставками. Выигрышным сочетанием станет прямой крой или оверсайз.

Пальто два в одном — смотрятся ярко и элегантно. Такой тренч может имитировать жакет и юбку. Тут может быть и смешения фактур - шерсть, велюр, кожа, мех.

По материалам burdastyle.ru