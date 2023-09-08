Время сиять: Шарлиз Терон вышла в свет в топе Givenchy, сшитом из жемчужин

Шарлиз Терон, как всегда, ослепительна. 6 сентября она появилась в великолепном образе в Нью-Йорке, на открытии часового бутика Breitling, послом которого была несколько лет.

48-летняя актриса предстала перед фотографами в черном пиджаке, из-под которого выглядывал облегающий топ, украшенный множеством жемчужин разных размеров. Одновременно одежда и украшение от бренда Givenchy смотрелись запредельно элегантно.