Время сиять: Шарлиз Терон вышла в свет в топе Givenchy, сшитом из жемчужин

Шарлиз Терон. Фото: Global Look Press

Актриса сочетала сверкающий наряд с темными юбкой и пиджаком.

Шарлиз Терон, как всегда, ослепительна. 6 сентября она появилась в великолепном образе в Нью-Йорке, на открытии часового бутика Breitling, послом которого была несколько лет.

48-летняя актриса предстала перед фотографами в черном пиджаке, из-под которого выглядывал облегающий топ, украшенный множеством жемчужин разных размеров. Одновременно одежда и украшение от бренда Givenchy смотрелись запредельно элегантно.

Шарлиз Терон в топе из жемчуга. Фото: Global Look Press

Полупрозрачная ткань позволяла полюбоваться на формы звезды, если глаза успевали привыкнуть к блеску жемчуга. Внизу изделие имеет асимметричный подол с тремя свободно свисающими жемчужными нитями.

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Для тех, кто хочет разглядеть наряд повнимательнее, Шарлиз выложила в социальной сети фото без пиджака.

Шарлиз Терон в топе из жемчуга. Фото: соцсети

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