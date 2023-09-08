Время сиять: Шарлиз Терон вышла в свет в топе Givenchy, сшитом из жемчужин

Шарлиз Терон, как всегда, ослепительна. 6 сентября она появилась в великолепном образе в Нью-Йорке, на открытии часового бутика Breitling, послом которого была несколько лет.
48-летняя актриса предстала перед фотографами в черном пиджаке, из-под которого выглядывал облегающий топ, украшенный множеством жемчужин разных размеров. Одновременно одежда и украшение от бренда Givenchy смотрелись запредельно элегантно.
Шарлиз Терон в топе из жемчуга. Фото: Global Look Press
Полупрозрачная ткань позволяла полюбоваться на формы звезды, если глаза успевали привыкнуть к блеску жемчуга. Внизу изделие имеет асимметричный подол с тремя свободно свисающими жемчужными нитями.
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Для тех, кто хочет разглядеть наряд повнимательнее, Шарлиз выложила в социальной сети фото без пиджака.
Шарлиз Терон в топе из жемчуга. Фото: соцсети