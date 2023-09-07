Раскупают мгновенно: эти джинсы стали самыми трендовыми осенью 2023 года

Многие девушки знают, что в гардеробе важно иметь базовые вещи. Уже давно джинсы стали неотъемлемой частью универсальных нарядов. В них можно отправиться на прогулку, на работу и даже на свидание. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие джинсы будут самыми трендовыми осенью 2023 года. Такой фасон точно стоит купить.
По словам эксперта, тенденции почти не поменялись за последние месяцы. Все еще актуальны многие фасоны, которые пришли в моду в начале года. Поэтому если на полках лежат такие джинсы, то самое время их носить.
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«По актуальным джинсам все без изменений. Актуальны джинсы прямого кроя, клеш от колена и клеш от бедра. И как база джинсы-мом», — пояснила стилист.
Мария добавила, что такие модели брюк из денима еще не скоро выйдут из моды. А плюс в том, что их посадка может быть любой: помимо завышенной и обычной в моде уже не один сезон и заниженная, пишет портал «А теперь внимание!». Каждая женщина может подобрать себе идеальный вариант.