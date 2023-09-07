Раскупают мгновенно: эти джинсы стали самыми трендовыми осенью 2023 года

По словам эксперта, тенденции почти не поменялись за последние месяцы. Все еще актуальны многие фасоны, которые пришли в моду в начале года. Поэтому если на полках лежат такие джинсы, то самое время их носить.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«По актуальным джинсам все без изменений. Актуальны джинсы прямого кроя, клеш от колена и клеш от бедра. И как база джинсы-мом», — пояснила стилист.

Мария добавила, что такие модели брюк из денима еще не скоро выйдут из моды. А плюс в том, что их посадка может быть любой: помимо завышенной и обычной в моде уже не один сезон и заниженная, пишет портал «А теперь внимание!». Каждая женщина может подобрать себе идеальный вариант.