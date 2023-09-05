Топовые вещи из 2023 года, которые безнадежно устарели — не вздумайте покупать на распродаже

Эксперты в области моды назвали четыре вещи из 2023 года, которые точно станут антитрендом в 2024-м. Эту одежду не стоит брать на распродаже и за 200 рублей. Она будет кричать о том, что вы безнадежно отстали от моды.

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Эксперт по шопингу Татьяна Тимофеева раскрыла, какие вещи нужно спрятать на антресоль, хотя они считались топовыми летом 2023 года.

На первом месте — брюки-карго. Этот тренд жил всего год, и он уже пошел на спад. На втором — юбка-баллон. Эта топая вещь до сих пор продается в магазинах, но брать ее не стоит. Такой фасон юбки скоро уйдет в список антитрендов.

Там же окажутся балетки с перепонкой, которые сложно сочетать с джинсами и брюками. И сумки в стиле нулевых. Все это отживет себя.

По материалам «А теперь внимание!»