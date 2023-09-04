Самые модные джинсы на осень — в тренде до 2024 года: идеально сидят на женщинах 40+

Эксперты в сфере моды назвали самые топовые джинсы, которые идеально сидят на женщинах возраста 40+. Эта модель подходит и для 20-летних, и для 30-летних девушек. Мода на этот фасон джинсов будет актуален и весь 2024 год. Так что покупка брюк из денима станет хорошей инвестицией. Джинсы продержатся в трендах всю осень, зиму и даже весь следующий год.

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На пике популярности широкие джинсы — штаны расслабленного силуэта комфортные, практичные и подходят под любую верхнюю одежду.

«Эти модные джинсы для женщин могут быть прямыми по всей длине или расклешенными от бедра, длинными или немного укороченными», — добавили стилисты.

Главный плюс фасона этих джинсов в том, что такие брюки подходят для девушек любого возраста и типов фигуры.

Джинсы палаццо можно сочетать и с офисными блузками, и с жакетами, и с водолазками, и с романтичными топами. Такие брюки оживят любой гардероб. Кроме того, широкие брюки идеально сидят на женщинах 40+ и старше. Они скрывают недостатки фигуры и подчеркивают достоинства.