Иностранки не перестают смеяться: эти устаревшие наряды носят только россиянки осенью

И в этом списке находятся обтягивающие кожаные брюки и лосины. Они подчеркивают даже малейшие недостатки в фигуре, поэтому их стоит носить лишь девушкам с модельными формами. Но если они сделаны из дешевой ткани, то это портит весь образ.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Жакет с рукавом три четверти устарел и его не носят модницы. Неправильная длина рукавов бросается в глаза и только прибавляет возраст своей обладательнице, а окружающие считают, что у такой дамы просто нет вкуса.

Кожаные шорты длины мини были раньше актуальны, то теперь для многих это является моветоном. Такую вещь неуместно носить в обычной жизни, так как шорты смотрятся вульгарно. Стилисты рекомендую заменить их свободными моделями до колена, которые смотрятся более элегантно, сообщает Woman.ru.