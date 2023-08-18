«Я была изобретательна»: почему молодая Сальма Хайек ходила на красные дорожки в мужских костюмах

На свою самую первую красную ковровую дорожку (премьеру фильма «Клетка для пташек» 1996 года) актриса Сальма Хайек пришла в мужском костюме вместо гламурного платья.
В новом интервью 56-летняя кинозвезда рассказала, почему так получилось. Оказывается, в начале карьеры никто из модных домов ее не одевал, но девушка была изобретательна.
«У меня не было никаких связей, — вспоминает Сальма на страницах журнала W. — Единственный знакомый был в Hugo Boss. Поэтому я носила мужской костюм, потому что никто другой не дал мне ничего надеть».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Актриса посетовала, что ей в принципе было трудно одеваться во что-то изысканное.
«Я мексиканка. А еще очень низкая, что не помогает ни с весом, ни с дизайном, — поделилась Хайек. — Но знаешь, я была изобретательна. Я рискнула. И встретилась кое с кем в Hugo Boss, с единственным человеком, которого знала, поэтому какое-то время я носила мужские костюмы».
Сегодня же многие именитые модные дома борются за то, чтобы одевать Сальму. Однако сама голливудская актриса отдает предпочтение Gucci.