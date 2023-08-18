«Я была изобретательна»: почему молодая Сальма Хайек ходила на красные дорожки в мужских костюмах

Актриса посетовала, что ей в принципе было трудно одеваться во что-то изысканное.

«Я мексиканка. А еще очень низкая, что не помогает ни с весом, ни с дизайном, — поделилась Хайек. — Но знаешь, я была изобретательна. Я рискнула. И встретилась кое с кем в Hugo Boss, с единственным человеком, которого знала, поэтому какое-то время я носила мужские костюмы».

Сегодня же многие именитые модные дома борются за то, чтобы одевать Сальму. Однако сама голливудская актриса отдает предпочтение Gucci.