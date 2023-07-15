«Для любой фигуры, не бьет по карману и выглядит привлекательно»: Боня назвала простую вещь, ставшую модным трендом

Модель, телезвезда и блогер Виктория Боня посвятила новый пост тренду на простую белую майку, которую она назвала самым модным предметом гардероба последних нескольких сезонов.

«В чем магия вещи, прошедшей путь от элемента нижнего белья до модного тренда? Она облагораживает повседневные образы и может стать частью вечерних. Она универсальна, не бьет по карману, плюс с ней удобно составлять многослойные образы, — пишет Виктория в Telegram.

«А летом белая майка — незаменимая вещь в базовом гардеробе почти каждой девушки. Ее можно подобрать для любой фигуры и на любой, даже самый требовательный вкус. Ну, а главное достоинство заключается в том, что в ней не так жарко, как в футболке — и выглядит она невероятно привлекательно».