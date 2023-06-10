«С широкими штанами»: модный бренд Собчак выпустил костюмы one size

Светская львица Ксения Собчак объявила о выходе новой коллекции своего модного бренда SBCHK.

«Мы начинали с кепок и худи, которые разлетались за пару часов, и пришлось договариваться с производством об отдельной линии. А теперь мы запустили one size костюмы в трех базовых цветах - с широкими штанами, удобные и при этом идеальные и для поездки, и для похода в офис. Наслаждаюсь, когда делаю для других что-то крутое, что люблю сама», - написала журналистка в Telegram, опубликовав примеры нарядов.