«Это хит сезона»: Кети Топурия щегольнула в косухе оверсайз и самой трендовой футболке лета 2023

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Певица постройнела в свое время, а потом стала блистать в ярких и стильных нарядах. Она носит эффектные платья и необычные костюмы. В обычной жизни мама двоих детей тоже удивляет фанатов броскими луками.
На этот раз Кети решила пополнить гардероб новыми нарядами. Она покрасовалась в белой футболке с имитацией корсета. Солистка «А’Студио» не стала прятать свой пресс. Она также надела модные джинсы-варенки с высокой посадкой. Артистка покрасовалась на камеру, подчеркнв свою точеную фигуру.
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Потом Топурия дополнила весенний образ косухой оверсайз с потертостями, которые актуальны в этом сезоне. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Это хит весенне-летнего сезона – тема корсетов. В этом году это мастхэв все, что связано с корсетами, стилизацией под корсеты, эффекты корсетов. С точки зрения тренда, такая футболка – горячий пирожок.
Однако такие фасоны подходят не всем. Если вы зимой много времени проводили в спортзале, а не перед телевизором с пирожками, то вашей фигуре такая футболка подойдет. Тем более, она укороченная и открывает живот в стиле 2000-х.
Если ваш торс не идеален, то от такого варианта лучше отказаться в пользу оверсайз футболок. А вот косухе уже уходящий тренд. В этом сезоне их очень много не только на подиуме. Многие стилисты называют косухой базовым предметом гардероба. А по моим ощущениям, косуха без байка смотрится странно. Чтобы ее застилизовать, нужно обладать вкусом и определенными знаниями.
Такое сочетание косухи и белой футболки – беспроигрышный вариант. Но также тут нет ничего острого, интересного, нет изюминки.
А джинсы с эффектом потерте могут добавить объема. Если вы хотите выглядеть стройнее, то выбирайте темно-синий деним. А если ваша фигура идеальная, то можно носить такие джинсы», – высказалась эксперт.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro