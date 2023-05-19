«Это хит сезона»: Кети Топурия щегольнула в косухе оверсайз и самой трендовой футболке лета 2023

Если ваш торс не идеален, то от такого варианта лучше отказаться в пользу оверсайз футболок. А вот косухе уже уходящий тренд. В этом сезоне их очень много не только на подиуме. Многие стилисты называют косухой базовым предметом гардероба. А по моим ощущениям, косуха без байка смотрится странно. Чтобы ее застилизовать, нужно обладать вкусом и определенными знаниями.

Такое сочетание косухи и белой футболки – беспроигрышный вариант. Но также тут нет ничего острого, интересного, нет изюминки.

А джинсы с эффектом потерте могут добавить объема. Если вы хотите выглядеть стройнее, то выбирайте темно-синий деним. А если ваша фигура идеальная, то можно носить такие джинсы», – высказалась эксперт.