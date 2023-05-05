Стилисты назвали ультрамодное платье на весну/лето 2023 года — мгновенно молодит

Стилисты назвали самое модное платье на весну/лето 2023 года. Этот фасон не только удобен, практичен и элегантен — он также подойдет как субтильным женщинам, так и дамам с корпулентной (полной, - Прим. ред.) фигурой.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

На пике популярности окажутся платья-рубашки. Стилисты дали понять, что такая универсальная модель подходит для всех типов фигуры. Это платье можно носить в удлиненном прочтении, и в мини.

Ярким акцентом станет пояс. Этот аксессуар признан трендовым. С помощью такой детали можно подчеркнуть талию, визуально придав фигуре стройности.

Еще один тренд в весенне-летнем сезоне — прозрачность, кружева и трикотаж, модели миди и мидакси.

Модницам также стоит обратить внимание на платья-комбинации, платья с пышными рукавами. На первом месте оттенок Viva Magenta – насыщенный малиновый.

По материалам The Voicemag