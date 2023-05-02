Мода для беременных – новый уровень: Рианна в мини-платье из страусиных перьев отправилась в ресторан

Теперь Рианна снова начинает эпатировать публику броскими образами. Она уже задала моду для беременных. Обычно певица не стесняется оголять живот. А вот на днях артистка отправилась в ресторан в Нью-Йорке. Для такого случая она выбрала лук от Chanel.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дива щегольнула в белом мини-платье из страусиных перьев. На плечи звезда набросила укороченный черный жакет из перьев, а на голове у нее была объемная панама. Рианна выбрала очки с крупными логотипом бренда на оправе, которые стали изюминкой аутфита. Она лишь слегка прикрыла живот.