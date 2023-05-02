Мода для беременных – новый уровень: Рианна в мини-платье из страусиных перьев отправилась в ресторан

Рианна. Фото: соцсети звезды

Популярная певица снова эпатировала публику в Нью-Йорке.

Рианна много лет выступает на сцене. В последние годы она уже редко дает концерты, так как активно развивает свой бизнес в сфере бьюти. Однако в этом году артистка выступила на  «Супербоул». Тогда она неожиданно рассекретила вторую беременность. Лишь в прошлом году звезда родила сына.

Теперь Рианна снова начинает эпатировать публику броскими образами. Она уже задала моду для беременных. Обычно певица не стесняется оголять живот. А вот на днях артистка отправилась в ресторан в Нью-Йорке. Для такого случая она  выбрала лук от Chanel. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дива щегольнула в белом мини-платье из страусиных перьев. На плечи звезда набросила укороченный черный жакет из перьев, а на голове у нее была объемная панама. Рианна выбрала очки с крупными логотипом бренда на оправе, которые стали изюминкой аутфита. Она лишь слегка прикрыла живот. 

Рианна. Фото: соцсети звезды

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Рианна. Многие отметили, что интересное положение ее только красит. Образ певицы многих сразил. 

Читайте также