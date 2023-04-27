В Москве представили круизную коллекцию одежды по мотивам песен Наташи Королевой

26 апреля в Москве состоялся показ новой круизной коллекции от Аники Керимовой, которая была разработана вместе с певицей Наташей Королевой. Дизайнер призналась, что их с певицей связывает не только многолетнее плодотворное сотрудничество, но и тесная дружба, которая и мотивировала создать коллекцию, вдохновленную хитами всеми любимой исполнительницы.

В принтах и дизайне представленной коллекции отчетливо угадываются мотивы песен Наташи Королевой — «Желтые тюльпаны», «Сиреневый рай», «Такси, такси», «Лето кастаньет», «Желтый чемоданчик», «Подсолнухи», Lastochka и «Белая сирень». Рисунками и принтами на одежде стали ласточки, тюльпаны, подсолнухи, желтый чемоданчик, такси и лебеди. Все изображения на нарядах Аника и Наташа разрабатывали совместно.