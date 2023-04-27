В Москве представили круизную коллекцию одежды по мотивам песен Наташи Королевой

26 апреля в Москве состоялся показ новой круизной коллекции от Аники Керимовой, которая была разработана вместе с певицей Наташей Королевой. Дизайнер призналась, что их с певицей связывает не только многолетнее плодотворное сотрудничество, но и тесная дружба, которая и мотивировала создать коллекцию, вдохновленную хитами всеми любимой исполнительницы.
В принтах и дизайне представленной коллекции отчетливо угадываются мотивы песен Наташи Королевой — «Желтые тюльпаны», «Сиреневый рай», «Такси, такси», «Лето кастаньет», «Желтый чемоданчик», «Подсолнухи», Lastochka и «Белая сирень». Рисунками и принтами на одежде стали ласточки, тюльпаны, подсолнухи, желтый чемоданчик, такси и лебеди. Все изображения на нарядах Аника и Наташа разрабатывали совместно.
Основными материалами при создании коллекции стали шелк, лен, шифон и трикотаж. Гостям представили настоящий парад лучших летних трендов: сарафаны, костюмы в «пижамном стиле», парео, купальники и другие неотъемлемые атрибуты, которые обязаны присутствовать в арсенале в самый жаркий сезон года.
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Добавим, что изюминкой модного показа стало выступление Наташи Королевой, которая исполнила для всех гостей свой золотой хит «Подсолнухи». Пока гости наслаждались новыми моделями круизной коллекции, знаменитый супруг певицы Сергей «Тарзан» Глушко предложил дизайнеру подумать над созданием мужской коллекции одежды, для которой он может выступить в роли консультанта. Ждем новых нарядов!