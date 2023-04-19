«Выглядит свежо и современно»: Пугачева щегольнула в модной рубашке и платье с эффектном «узкой талии»

Алла Пугачева не так давно отметила день рождения. Певица получила множество поздравлений. А вот праздновала 74-летие она скромно в Израиле. Даже муж Максим Галкин* не смог приехать, так как находится на гастролях. Однако артистка окружена детьми, а также родными. Она успела щегольнуть в ярком образе 16 апреля.
На прогулке с крестницей Алиной Галкиной, которая является племянницей юмориста, певица предстала в белом платье с широким поясом и желтым узором на подоле юбки. Наряд с юбкой мидаки дополнила рубашка в полоску лимонного цвета. Пугачева сделала акцент на талии, а в качестве обуви выбрала любимые серебристые балетки.
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Алла Пугачева и Алина Галкина. Фото: соцсети
Многие восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. А для сайта Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.
«Рубашка в сочетании с пышной юбкой А-силуэта, создают беспроигрышный, универсальный и, при этом, модный образ. Модный за счет контрастного столкновения ИНЬ и ЯН, которое делает даже самый простой наряд эффектным. Рубашка в моде при любой погоде.
Объемный принт на подоле юбки визуально добавил объема снизу, что на контрасте помогает талии выглядеть визуально уже. Этому также способствуют и боковые карманы на юбке. Женственность и акцент на талии уже не первый сезон в модных фаворитах. Так что, образ выглядит свежо и современно», – высказалась эксперт.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro