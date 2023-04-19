«Выглядит свежо и современно»: Пугачева щегольнула в модной рубашке и платье с эффектном «узкой талии»

На прогулке с крестницей Алиной Галкиной, которая является племянницей юмориста, певица предстала в белом платье с широким поясом и желтым узором на подоле юбки. Наряд с юбкой мидаки дополнила рубашка в полоску лимонного цвета. Пугачева сделала акцент на талии, а в качестве обуви выбрала любимые серебристые балетки.

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