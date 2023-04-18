«Выглядит всегда изысканно»: Дженнифер Лопес щегольнула в шелковой блузке и самой модной юбке сезона

Дженнифер Лопес прославилась на весь мир. Она продолжает регулярно появляться на публике и давать концерты. Певица в свои 53 года поражает своей подтянутой фигурой. Она носит роскошные наряды. Для многих поклонников артистка является иконой стиля. Звезда часто отдает предпочтение романтичным лукам.
На этот раз Лопес предстала на прогулке. Она красовалась в блузке из шелка в цвете шампань и мерцающей юбке макси в кремовом оттенке. Лук дополняли подтяжки, пояс и прозрачные туфли. С собой она вязала сумку и украсила лук крупными кольцами и сережками в виде цветов. Дженнифер собрала волосы в высокий пучок.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Один из таких больших направлений в моде – образы, которые собраны в одном цвете монохроме. Особенно, когда речь идет о бежевых, белых, кремовых оттенках. Это выглядит всегда дорого, изысканно. Длина юбки в пол сейчас очень актуальна. Сейчас вообще тренд на юбки.
Блузка оверсайз тоже в моде. Полностью лук выглядит шикарно. Лопес в нем выглядит дорого и очень стильно», – высказалась эксперт.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro