«Выглядит всегда изысканно»: Дженнифер Лопес щегольнула в шелковой блузке и самой модной юбке сезона

На этот раз Лопес предстала на прогулке. Она красовалась в блузке из шелка в цвете шампань и мерцающей юбке макси в кремовом оттенке. Лук дополняли подтяжки, пояс и прозрачные туфли. С собой она вязала сумку и украсила лук крупными кольцами и сережками в виде цветов. Дженнифер собрала волосы в высокий пучок.

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