Эта одежда неуместна для женщин 40+: лучше выбросить немедленно

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По словам эксперта, в зрелом возрасте гардероб уже должен демонстрировать стиль и статус. По этой причине стоит выкинуть облегающие джинсов-скинни со средней посадкой. Они не только скрывают достоинства, но также лишь подчеркивают недостатках ног и талии.

Также лучше избавиться от футболок с детскими принтыми, такими как бабочки и цветочки. Это также касается страз, которые выглядят «легкомысленно», пишет Стерлеград.

Плиско подчеркнула, что будет лишь плюсом, если отказаться от платьев расклешенного силуэта, которые сверху полностью подчеркивают силуэт. Такой наряд будет смотреться нелепо, словно его одолжили у дочки.