Постареете лет на 10: эта вещь испортит весенний образ – не носите

Весна уже наступил и на улицах заметно потеплело во многих городах. Многие модницы спешно прощаются с пуховиками и шапками. Однако в это время года особенно сложно выбрать удачный наряд. Эксперты назвали вещь, которую лучше не носить. Из-за этого аксессуара можно визуально постареть лет на 10, а все из-за его неуместности.
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Речь идет о тяжелом зимнем платке. Также уточняется, что особенно устаревшими смотрятся аксессуары с цветочным принтом, бордовой клеткой, тонкой бахромой и формой арафатки.
По словам экспертов, такой платок не нужно носить с легкими курточками — это выглядит безвкусно. Большие треугольные шарфы считаются антитрендом, поэтому их можно ликвидировать из гардероба. А заменить их можно более тонкими шарфиками и платками, которые по толщине соответствуют верхней одежде, об этом пишет The Voice.