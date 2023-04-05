Джинса — в топе: стилист назвал самые модные фасоны тренчей в этом сезоне, которые должны быть в гардеробе

Стилист рассказал, что сейчас в тренде плащи из джинсового материала и кожи. Также можно смело обращать внимание на двубортные тренчи с погонами и отложным воротничком. В топ сезона входят и базовые модели с дизайнерскими вставками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Казаряна, это может быть тренч из денима с вышивкой, рисунками, принтами. Также актуален легкий плащ с сочетанием нескольких материалов или материалов разных цветов. Такой тренч в стиле casual впишется в гардероб легко. Его можно комбинировать с любой одеждой. Стилист подчеркнул, что он будет хорошо сочетаться с яркими аксессуарами, об этом пишет «Газета.Ru».