Все допускали эти ошибки: стилист рассказала, какие наряды ни в коем случае нельзя носить дамам с формами

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Первая ошибка, которую допускают многих девушки с формами, – это использовать объемные вещи, балахоны, стараясь скрыть лишний килограмм. На самом деле, огромные балахонистые вещи только добавляют килограммы.

Поэтому выбирайте полуприлегающие силуэты конструктивной формы. Выбирайте то, что будет структурировать вашу фигуру, то что будет делать ее более пропорциональной. Обязательно подчеркивайте талию! Обязательно носите одежду с выточками, но это должны быть плотные материалы, которые будут держать конструкцию.

Надо понимать, что рыхлые ткани: букле, меховые ткани, твид, трикотаж объемный – тоже будут добавлять веса. Выбирайте гладкие ткани матовых фактур! Отмечу, что глянец также увеличивает объем.

Также позволит скорректировать фигуру – цветовая гамма. Бытует мнение, что черный цвет стройнит максимально. Девушки с пышными формами выбирают этот цвет часто. Однако черный цвет делает фигуру плоской, но не делает ее стройнее. Он делает фигуру четче, но даже весомые формы, которые у вас есть, черный цвет только подчеркнет. лучше выбирать оттенки глубоких холодных тонов: баклажановый, темно-синий, цвет еловой хвои.

Обратите внимание на принт, в особенности на его размер. Он тоже может увеличивать или уменьшать визуально вес. Если дама обладает крупными формами, то не стоит выбирать крупный рисунок и также не стоит выбирать слишком мелкий узор. Принт рисунка должен соответствовать фактуре фигуры», – пояснила эксперт.