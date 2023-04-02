«Нужен особый уход»: известный стилист рассказал, как сделать седину изюминкой своего образа

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«Есть возраст, при котором закрашивать седину – это нормально. Я говорю про тех, кому 35-55 лет, когда женщинам хочется убирать седину. Маскировать или подчеркнуть седину?

Тут стоить отметить, что не вся седина красива. Структура волос не всегда дает красивый эффект. Нужно учитывать, что за седыми волосами нужен особый уход. Волосы требуют коррекции цвета.

Иногда седина имеет желтоватый оттенок, который не допустим. Поэтому требуется коррекция тонерами, чтобы эффект был красивым. Стрижка, укладка, коллаген – обязательны при седине!

Подчеркну, что седина хорошо смотрится на коротких и средних длинах, и на очень ухоженных волосах. Также нужно пройти такую установку, что седина = старость. Вот если женщина проходит эту установку, то она спокойно себя принимает и к 60 годам, примерно, она принимает свой образ, начинает ходить с сединой, но при этом следит за волосами, ухаживает.

Сегодня каждая женщина может позволить себе выглядеть так, как она того желает. Здесь абсолютно ее выбор, носить седину или нет», – поделился Кравченко.