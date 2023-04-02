«Нужен особый уход»: известный стилист рассказал, как сделать седину изюминкой своего образа

Многие женщины сталкиваются с тем, что волосы начинают седеть. Это может произойти в молодом возрасте. Порой эта проблема легко решается с помощью краски, но кто-то устает подкрашивать корни, другие считают, что седина придаем им возраста. Для сайта Teleprogramma.pro стилист и колорист Михаил Кравченко дал советы, как серебристость в волосах сделать своей изюминкой.
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«Есть возраст, при котором закрашивать седину – это нормально. Я говорю про тех, кому 35-55 лет, когда женщинам хочется убирать седину. Маскировать или подчеркнуть седину?
Тут стоить отметить, что не вся седина красива. Структура волос не всегда дает красивый эффект. Нужно учитывать, что за седыми волосами нужен особый уход. Волосы требуют коррекции цвета.
Иногда седина имеет желтоватый оттенок, который не допустим. Поэтому требуется коррекция тонерами, чтобы эффект был красивым. Стрижка, укладка, коллаген – обязательны при седине!
Подчеркну, что седина хорошо смотрится на коротких и средних длинах, и на очень ухоженных волосах. Также нужно пройти такую установку, что седина = старость. Вот если женщина проходит эту установку, то она спокойно себя принимает и к 60 годам, примерно, она принимает свой образ, начинает ходить с сединой, но при этом следит за волосами, ухаживает.
Сегодня каждая женщина может позволить себе выглядеть так, как она того желает. Здесь абсолютно ее выбор, носить седину или нет», – поделился Кравченко.
Справка Teleprogramma.pro:
Михаил Кравченко – имидж-дизайнер, преподаватель, стилист, колорист, автор нескольких курсов, ведущий.
За годы практики стажировался в международных компаниях, таких как Wella и Британская академия Sassoon, успешно прошел программы обучения в школе имиджа «Bogomolov' Image School», в «Make-up Atelier Paris» по направлению «Основы макияжа и make-up дизайна», а также в ИРТ «Art&Image», получив специальность имиджмейкера.
Приобретенные навыки позволяют комплексно смотреть на имидж – благодаря этому Михаил по праву считается одним из ведущих специалистов Москвы. Очередное тому подтверждение - его постоянное участие в качестве эксперта в программах «Рецепт ее молодости» (Россия), «Снимите это немедленно!» (СТС) и «Красота требует» (Домашний)
Михаил Кравченко. Фото: Teleprogramma.pro