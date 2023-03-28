«Ни в коем случае не покупайте свой размер»: стилист рассказала, какие косухи нужно выбрать на весну-2023, чтобы быть в тренде

Также в моде косухи, которые выполнены из непривычного материала. Это может быть деним или твид. Может быть использована кожа, которая выглядит поношенной. Дизайнеры любят еще сочетать разные фактуры. К примеру, основная часть куртки будет из кожи, а рукава из денима. Микс фактур в этом сезоне очень приветствуется.

А если у вас завалялась старая косуха, то вы можете украсить ее вышивкой, шевронами, дополнительным декором. Сейчас элементы хендмейд этой весной в почете. Каждая модница найдет что-то свое, выбирая косуху в этом сезоне», — поделилась эксперт.