«Ни в коем случае не покупайте свой размер»: стилист рассказала, какие косухи нужно выбрать на весну-2023, чтобы быть в тренде

Долгожданная весна пришла, и модницы начали обновлять гардероб. Так как погода бывает капризной, особенно популярными в этот сезон становятся куртки. И многие просто не обходятся без косухи. Однако мода каждый год меняется. Стилист Надя Иванова рассказала сайту Teleprogramma.pro, какую косуху следует выбрать в этом сезоне, чтобы быть в тренде.
«Данный вид куртки появляется на подиумах не впервые. Это такая уже ставшая классикой моды куртка. Косухи основательно обосновались в нашем гардеробе, но надо понимать, что мода не стоит на месте. Какие изменения мы заметим этой весной?
Первое — размер этой куртки. Ни в коем случае не покупайте свой размер. Косуха в этом сезоне должна быть либо с чужого мужского плеча, куртка оверсайз. Они такие удлиненные, объемные, словно с чужого плеча. Или другой вариант — абсолютно противоположный. Куртка должна создавать впечатление, словно ее отобрали у ребенка. Многие дизайнеры показали укороченные косухи вплоть до болеро. Они выше талии, но сохранили все визуальные коды этого вида куртки.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
Самой популярной остается классическая черная куртка. Ее также было очень много на подиумах. Но также мы видим, что дизайнеры также продолжают экспериментировать. В этом сезоне помимо черного цвета в моде неоновые, яркие, насыщенные цвета. Это может быть ультрамарин, цвет свежей зелени, пламенеющий оранжевый, дерзкий красный. Не бойтесь использовать яркий цвет в верхней одежде. Это подчеркнет вашу индивидуальность и приверженность к модным тенденциям.
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Также в моде косухи, которые выполнены из непривычного материала. Это может быть деним или твид. Может быть использована кожа, которая выглядит поношенной. Дизайнеры любят еще сочетать разные фактуры. К примеру, основная часть куртки будет из кожи, а рукава из денима. Микс фактур в этом сезоне очень приветствуется.
А если у вас завалялась старая косуха, то вы можете украсить ее вышивкой, шевронами, дополнительным декором. Сейчас элементы хендмейд этой весной в почете. Каждая модница найдет что-то свое, выбирая косуху в этом сезоне», — поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro