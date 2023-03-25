Стилист назвал самые модные джинсы на весну - беспроигрышный мегахит: носят все

Стилист Алсу Арна специально для сайта Teleprogramma.pro назвала модель самых модных джинсов на весну - этот мегахит прочно вошел в списки трендовых обновок.

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Эксперт в сфере моды подметила, что джинсы давно занимают лидирующие позиции, когда речь заходит о стиле. Этот предмет гардероба из простой рабочей одежде перешел в нарядную группу вещей. Соответственно, рынок предлагает потребителю огромный выбор джинсов - от самых скромных до ультрасовременных.

Совет от модного эксперта

«Обладательницам пышных форм стоит примерить джинсы карго - в этом сезоне карманы переместились с боковой на переднюю поверхность. Такая модель подойдет девушкам выше среднего роста. Также им подойдут джинсы клеш, но не от колена, а от бедра. Сюда же можно включить джинсы прямого кроя», - подметила Алсу Арна.

Мегатрендом весны станут джинсы с разрезами по бокам. Среди актуальных - комбинезоны. Эта модель подходит всем без исключения.