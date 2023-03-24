«Модницам на заметку»: стилист назвала три куртки, которые станут бесспорными трендами весны-2023

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«Выбор верхней одежды, конечно, зависит от функционала, стиля, а не от модных рейтингов, но мы поставил очередность. На 1 месте – укороченные дутые куртки. Мы видели зимой, что мода на пуховики никуда не уходит, а также набирает обороты. И в весеннем сезоне они также продолжают существовать. Удлиненные теплые пуховики весной теряют свой функционал, поэтому им на замену приходят укороченные курточки.

Они могут быть с высоким воротником, а также с капюшоном или стеганая куртка умеренных объемов. Стилисты рекомендуют такие куртки сочетать не только с джинсами, но и кожаными брюками, но также с юбками, платьями. Можно добавить и интересные фактуры: пайетки, стразы. Такой спортивный стиль куртки теряет свое назначение, а становится стилем кэжуал, который можно интересно обыграть