«Модницам на заметку»: стилист назвала три куртки, которые станут бесспорными трендами весны-2023

Каждый год с наступлением весны многие девушки спешат избавиться от шапок и свитеров, чтобы облегчить наряды. Однако дождливая и ветреная погода заставляет искать комфортные и стильные варианты, в которых можно и на работу, и в ресторан с друзьями. Для сайта Teleprogramma.pro о самых модных куртках весны-2023 рассказала стилист Надя Иванова.
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«Выбор верхней одежды, конечно, зависит от функционала, стиля, а не от модных рейтингов, но мы поставил очередность. На 1 месте – укороченные дутые куртки. Мы видели зимой, что мода на пуховики никуда не уходит, а также набирает обороты. И в весеннем сезоне они также продолжают существовать. Удлиненные теплые пуховики весной теряют свой функционал, поэтому им на замену приходят укороченные курточки.
Они могут быть с высоким воротником, а также с капюшоном или стеганая куртка умеренных объемов. Стилисты рекомендуют такие куртки сочетать не только с джинсами, но и кожаными брюками, но также с юбками, платьями. Можно добавить и интересные фактуры: пайетки, стразы. Такой спортивный стиль куртки теряет свое назначение, а становится стилем кэжуал, который можно интересно обыграть
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
На втором месте куртка-бомбер! Этот фасон известен со второй мировой войны Это куртка летчиков, но уже давно такая куртка переселилась в наш гардероб. Что касается бомберы на этот сезон, то были замечены интересные стилистические решения.
Это уже не классический бомбер из плащевки монохромного цвета, а наоборот – это может быть бомбер с элементами колорблокинга, к примеру с цветными рукавами или вставками. Также может быть микс фактур, а еще уместны принты, графический дизайн. Все, что делает стиль кэжуал более интересным, более стильным.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На третье место я поставлю куртку-ветровку. Это такой «привет» из 80-90 годов, когда куртка для быстрого бега становится атрибутом повседневного гардероба. В этом модном сезоне на весну-2023 мы видим возращение этой тенденции.
Это может быть как удлиненная куртка с накладными карманами, так и укороченная. Тональность ее может быть разнообразной от пастельных до ярких и насыщенных тонов. В ветреную погоду такая куртка незаменима. Я предлагаю эту куртку модницам взять на заметку для весеннего гардероба», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro