Стилисты назвали восемь модных трендов весны 2023 года — не прозевать!

Эксперты в сфере моды озвучили главные тренды в одежде, которые будут актуальны весной 2023 года. Всем модницам стоит прислушаться!

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

За основу были взяты рекомендации дизайнеров, и те показы, которые состоялись в рамках Недели моды. Так, на пике популярности окажутся:

спортивные образы;

гламур и смелые наряды из полупрозрачных тканей;

платья и юбки макси;

одежда с бахромой;

тренировочные костюмы с облегающим силуэтом;

коктейльные платья, которые можно носить ежедневно;

одежда из денима;

бюстье в виде топа.

Подобные коллекции, как считают модные критики, разнообразят любой гардероб.

По материалам sterlegrad