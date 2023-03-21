Стилисты назвали восемь модных трендов весны 2023 года — не прозевать!

Эксперты в сфере моды озвучили главные тренды в одежде, которые будут актуальны весной 2023 года. Всем модницам стоит прислушаться!
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За основу были взяты рекомендации дизайнеров, и те показы, которые состоялись в рамках Недели моды. Так, на пике популярности окажутся:
- спортивные образы;
- гламур и смелые наряды из полупрозрачных тканей;
- платья и юбки макси;
- одежда с бахромой;
- тренировочные костюмы с облегающим силуэтом;
- коктейльные платья, которые можно носить ежедневно;
- одежда из денима;
- бюстье в виде топа.
Подобные коллекции, как считают модные критики, разнообразят любой гардероб.
По материалам sterlegrad