Стилисты назвали восемь модных трендов весны 2023 года — не прозевать!

Стилисты назвали восемь модных трендов весны 2023 года - не прозевать!

Трендовая одежда. Фото: Global Look Press

Всем модницам на заметку.

Эксперты в сфере моды озвучили главные тренды в одежде, которые будут актуальны весной 2023 года. Всем модницам стоит прислушаться!

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За основу были взяты рекомендации дизайнеров, и те показы, которые состоялись в рамках Недели моды. Так, на пике популярности окажутся:

  • спортивные образы;
  • гламур и смелые наряды из полупрозрачных тканей;
  • платья и юбки макси;
  • одежда с бахромой;
  • тренировочные костюмы с облегающим силуэтом;
  • коктейльные платья, которые можно носить ежедневно;
  • одежда из денима;
  • бюстье в виде топа.

Подобные коллекции, как считают модные критики, разнообразят любой гардероб.

По материалам sterlegrad

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