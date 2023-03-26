Как после церемонии «Оскара» самые стройные артистки переоделись в озорные платья

39-летняя актриса и режиссер ежедневно находит время на легкий бег или прогулку быстрым шагом. Три раза в неделю занимается йогой, два раза - карате, ежедневно - дыхательной гимнастикой. Никогда не пьет жидкость во время еды (на самом деле врачи это не рекомендуют. - Ред.), следует и другим канонам правильного питания.

Алессандра Амбросио