Как после церемонии «Оскара» самые стройные артистки переоделись в озорные платья

Но самые стойкие артистки переоделись и поехали на вечеринку - есть-пить да плясать. Они выставили свои прекрасные фигуры напоказ (такой пафосный эротизм сейчас очень популярен на вечеринках), а мы узнали секреты их стройности.
Оливия Уайлд
Фото: Global Look Press
39-летняя актриса и режиссер ежедневно находит время на легкий бег или прогулку быстрым шагом. Три раза в неделю занимается йогой, два раза - карате, ежедневно - дыхательной гимнастикой. Никогда не пьет жидкость во время еды (на самом деле врачи это не рекомендуют. - Ред.), следует и другим канонам правильного питания.
Алессандра Амбросио
Фото: Reuters
41-летняя модель после появления детей начала тренироваться: понедельник - занятия на велотренажере, среда - пилатес, пятница - йога. Остальные дни - или плавание, или волейбол, или поездка на велосипеде. Ежедневно - бег по длинной лестнице как профилактика целлюлита. Не ест мучного.
Кейт Хадсон
Фото: Global Look Press
В свои 43 актриса тренируется 5 раз в неделю, чередуя кардионагрузку, силовые тренировки и растяжку. Не ест переработанную пищу, ограничила сахар, вместо молочных продуктов употребляет кисломолочные. Акцент в рационе на щелочных продуктах (овощи, фрукты, грибы).
Ева Лонгория
Фото: Global Look Press
Актрисе 48, а кто даст?! Озорная Ева просыпается в 7 утра, готовит завтрак семье и отправляется на легкую пробежку. Четыре раза в неделю занимается с тренером в спортзале. Не сидит на диетах, но ужин делает максимально легким - овощной салат с курицей, рыбой или морепродуктами.