«Будут смотреться несуразно»: эксперт поделилась секретом, как исправить фигуру при помощи сумки

Специалист из мира моды рассказала, как правильно подобрать и носить сумку для улучшения внешнего вида.
У каждой женщины есть свои недостатки фигуры. Но это не беда. Главное – не акцентировать внимание на них. Поэтому и сумку нужно носить корректно.
«Носите сумку так, чтобы она располагалась в той части тела, которую считаете наиболее выигрышной и не располагайте в зонах, требующих коррекции. Если вы обладательница пышных бедер, стоит обратить внимание на модели, которые привлекут внимание к верхней части тела», – посоветовала стилист.
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«Например, яркие клатчи или вместительные прямоугольные шопперы, тоут, которые стоит носить на сгибе локтя или под рукой. В идеале сумка должна размещаться между талией и бедрами. Если же вы – обладательница пышного бюста, такой способ ношения сумок и прижатые клатчи под мышкой, наоборот, будут смотреться несуразно», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
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