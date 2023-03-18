«Будут смотреться несуразно»: эксперт поделилась секретом, как исправить фигуру при помощи сумки

Специалист из мира моды рассказала, как правильно подобрать и носить сумку для улучшения внешнего вида.

У каждой женщины есть свои недостатки фигуры. Но это не беда. Главное – не акцентировать внимание на них. Поэтому и сумку нужно носить корректно.

«Носите сумку так, чтобы она располагалась в той части тела, которую считаете наиболее выигрышной и не располагайте в зонах, требующих коррекции. Если вы обладательница пышных бедер, стоит обратить внимание на модели, которые привлекут внимание к верхней части тела», – посоветовала стилист.

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