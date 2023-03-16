«Смотрятся комично»: эксперт мира моды назвал вещь из кожи, которую лучше не надевать женщинам 45 лет

Саша Савельева в кожаной куртке

Саша Савельева в кожаной куртке. Фото: Global Look Press 

Фэшн-дизайнер Аполлон Байгакофф рассказал, почему не стоит доставать косуху из шкафа.

Стало известно, какая кожаная одежда не подойдет для модниц 45 лет и старше.

Оказалось, куртку-косуху лучше забыть. А вот классические модели верхней одежды из кожи отлично подойдут на весну.

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«Косухи, особенно на женщинах старше 45 лет, смотрятся комично. Выбирайте более классические варианты, которые добавят образу элегантности. Например, удлиненные куртки, плащи из кожи, а также куртки-рубашки», — рассказал эксперт в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее мастер ногтевого сервиса рассказала, должны ли сочетаться цвета лака для маникюра и педикюра. 

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