«Смотрятся комично»: эксперт мира моды назвал вещь из кожи, которую лучше не надевать женщинам 45 лет

Стало известно, какая кожаная одежда не подойдет для модниц 45 лет и старше.

Оказалось, куртку-косуху лучше забыть. А вот классические модели верхней одежды из кожи отлично подойдут на весну.

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