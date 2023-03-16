Модницам на заметку: Ирина Шейк отметилась в самой трендовой куртке сезона и сапогах с широким голенищем

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей в жизни. Она уже давно живет в Нью-Йорке. В свои 37 лет российская красавица продолжает покорять подиумы. Это весной она блистала на Неделе моды. Модель обладает точеной фигурой. Она дефилирует в самых разных образах. На этот раз звезда показала актуальные луки на весну.
В соцсетях Ирина опубликовала кадры, на которых примерила несколько нарядов. Она дала понять, что силуэтные и трикотажные платья остаются актуальными. Также модель красовалась в кожаных нарядах и пушистой шубе макси. Примечательно, что она каждый раз держала в руке «сумку-мешок для сменки».
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Одним из самых смелых стал лук с шортами. Ирина сочетала их с кожаной курткой оверсайз, украшенной кнопками. Джинсовая рубашка и сапоги с широким голенищем завершали аутфит. Модель сделала акцент на стройные ноги. Поклонники посчитали, что так весной будут ходить все модницы. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Классный журнальный образ, собранный из трендов. Сильные шорты в комбо с джинсовой рубашкой и объёмной пряжкой на ремне, стилизуются под стиль вестерн. При этом мы видим рокерскую эклектику: кожаная куртка бойфренда, массивные сапоги.
И не очень понравилось это сочетание вестерна и рока. Возможно, это лучшее, что можно ожидать от подобного микса», – высказался эксперт.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro