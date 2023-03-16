Модницам на заметку: Ирина Шейк отметилась в самой трендовой куртке сезона и сапогах с широким голенищем

В соцсетях Ирина опубликовала кадры, на которых примерила несколько нарядов. Она дала понять, что силуэтные и трикотажные платья остаются актуальными. Также модель красовалась в кожаных нарядах и пушистой шубе макси. Примечательно, что она каждый раз держала в руке «сумку-мешок для сменки».

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