«Безупречный вкус»: Миддлтон в костюме с трендовым жакетом и юбке годе появилась на службе с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она полюбилась англичанам благодаря своей искренности, безупречным манерам и чувству стиля. Каждый образ Кэтрин продуман до мелочей. Еще недавно она демонстрировала монохромные образы с пальто. Теперь жена принца Уильяма демонстрирует весенние луки.
Супруги накануне появились на службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Миддлтон щегольнула в костюме темно-синего цвета с неброским принтом. Жакет с баской и юбка годе подчеркнули достоинства ее фигуры. Принцесса Уэльская дополнила образ шляпкой, туфлями и клатчем в тон. Принц Уильям оделся с ней в одной гамме.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Многие были восхищены образом монаршей особы. Для сайта Teleprogramma.pro лук Кэтрин оценила имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.
«Элегантный образ настоящей Леди! Кэйт продемонстрировала безупречный вкус. Начну с того, что образ дуэтный с ее супругом, поскольку единый классический стиль и единая сине-белая цветовая гамма, которая просто идеальна для торжественных выходов первых лиц государств и королевской знати.
Несмотря на то, что темно синий костюм с белым жаккардовым принтом с нотками ретро, он абсолютно современный и стильный. Такой женственный элемент как баска, акцентирующая талию и делающая ее визуально уже, вновь в модных фаворитах. Юбка годе подчеркнула стройность и женственность линии бедер.
Годе — один из самых женственный фасонов юбки, который помогает комплиментарно продемонстрировать бедра, за счет расширения к низу. Это расширение на контрасте делает визуально уже бедра в месте облегания юбки.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Так что фасон костюма, который выбрала Кэйт Миддлтон, ничего не оголяя, подчеркивает женственность и привлекательность. Монохром визуально вытягивает силуэт и тем самым помогает выглядеть еще более стройно. Современная подача монохрома, где применен контраст глянцевой фактуры костюма и матовой фактуры бархата шляпки и туфель.
Аксессуары утверждают и завершают стилистическую концепцию образа. Образ в модном стиле "Буржуазная утонченность", где роскошь предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно маркерами шика. В образах буржуазной эстетики просматриваются тончайшие детали пошива и декора.
Темно синяя жаккардовая ткань с белыми вкраплениями смотрятся единым ансамблем с украшениями с сапфирами и бриллиантами. Эти белоснежные вкрапления имеют такие же острые уголки как бриллианты, украшающие сапфир. Все эти тонкости делают образ гармоничным и эксклюзивным.
А драгоценности в сочетании со шляпкой и туфлями лодочками на шпильке, подчеркивают высокий статус. Образ безупречный», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro