«Безупречный вкус»: Миддлтон в костюме с трендовым жакетом и юбке годе появилась на службе с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская восхитила своим образом публику на праздничной службе. Она поддержала главные тренды весны.

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она полюбилась англичанам благодаря своей искренности, безупречным манерам и чувству стиля. Каждый образ Кэтрин продуман до мелочей. Еще недавно она демонстрировала монохромные образы с пальто. Теперь жена принца Уильяма демонстрирует весенние луки. 

Супруги накануне появились на службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Миддлтон щегольнула в костюме темно-синего цвета с неброским принтом. Жакет с баской и юбка годе подчеркнули достоинства ее фигуры. Принцесса Уэльская дополнила образ шляпкой, туфлями и клатчем в тон. Принц Уильям оделся с ней в одной гамме.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Многие были восхищены образом монаршей особы. Для сайта Teleprogramma.pro лук Кэтрин оценила имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Элегантный образ настоящей Леди! Кэйт продемонстрировала безупречный вкус. Начну с того, что образ дуэтный с ее супругом, поскольку единый классический стиль и единая сине-белая цветовая гамма, которая просто идеальна для торжественных выходов первых лиц государств и королевской знати.

Несмотря на то, что темно синий костюм с белым жаккардовым принтом с нотками ретро, он абсолютно современный и стильный. Такой женственный элемент как баска, акцентирующая талию и делающая ее визуально уже, вновь в модных фаворитах. Юбка годе подчеркнула стройность и женственность линии бедер.

Годе — один из самых женственный фасонов юбки, который помогает комплиментарно продемонстрировать бедра, за счет расширения к низу. Это расширение на контрасте делает визуально уже бедра в месте облегания юбки.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Так что фасон костюма, который выбрала Кэйт Миддлтон, ничего не оголяя, подчеркивает женственность и привлекательность. Монохром визуально вытягивает силуэт и тем самым помогает выглядеть еще более стройно. Современная подача монохрома, где применен контраст глянцевой фактуры костюма и матовой фактуры бархата шляпки и туфель.

Аксессуары утверждают и завершают стилистическую концепцию образа. Образ в модном стиле "Буржуазная утонченность", где роскошь предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно маркерами шика. В образах буржуазной эстетики просматриваются тончайшие детали пошива и декора.

Темно синяя жаккардовая ткань с белыми вкраплениями смотрятся единым ансамблем с украшениями с сапфирами и бриллиантами. Эти белоснежные вкрапления имеют такие же острые уголки как бриллианты, украшающие сапфир. Все эти тонкости делают образ гармоничным и эксклюзивным.

А драгоценности в сочетании со шляпкой и туфлями лодочками на шпильке, подчеркивают высокий статус. Образ безупречный», – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

Лариса Тимиряева. Фото:  Teleprogramma.pro

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