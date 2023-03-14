«Стройнят и вытягивают ноги»: Кети Топурия отметилась в самом трендовом корсете сезона и брюках палаццо

Кети Топурия уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Певица даже создала свой бренд одежды. Она для выступлений выбирает платья и яркие костюмы. В обычно жизни артистка носит комфортны, но стильные луки. На этот раз звезда снова восхитила поклонников.
На днях Топурия после отпуска выступила на сцене. Она выбрала монохромный образ для такого случая. На публике солистка группы «А’Студио» щегольнула в белоснежных брюках палаццо в пол и корсете. Обувь на каблуке дополнила аутфит. Кети подчеркнула свою стройную фигуру. Она сделала акцент на своих достоинствах.
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Поклонники были сражены ее нарядом. Для сайта Teleprogramma.pro лук звезды оценил стилист Руслан Громов.
«Белый цвет всегда смотрится торжественно и благородно, конечно, если есть задача нивелировать лишние кг, то от белого цвета лучше отказаться.
Подобные корсеты сейчас крайне популярны и действительно эффектно сидят на фигуре. Это определенно тренд, который останется с нами ещё на некоторое время. Брюки такого фасона стройнят и вытягивают ноги, но если рост девушки совсем низкий, такая модель брюк может сыграть в обратную сторону. Девушка будет выглядеть ниже, чем есть на самом деле. Что касаемо Кети, образ смотрится целостно и красиво», – высказался эксперт.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro