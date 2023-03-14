«Стройнят и вытягивают ноги»: Кети Топурия отметилась в самом трендовом корсете сезона и брюках палаццо

На днях Топурия после отпуска выступила на сцене. Она выбрала монохромный образ для такого случая. На публике солистка группы «А’Студио» щегольнула в белоснежных брюках палаццо в пол и корсете. Обувь на каблуке дополнила аутфит. Кети подчеркнула свою стройную фигуру. Она сделала акцент на своих достоинствах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».