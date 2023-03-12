Плюс лишние килограммы: Хромченко назвала ткань, убивающую стройность

В одном из интервью модный эксперт Эвелина Хромченко назвала ткань, которую стоит избегать женщинам, желающим выглядеть стройнее и моложе. Речь идет о бархате - он имеет неприятное свойство полнить, тем самым прибавляя пару годков.

«Никогда не знаешь, как на бархат ляжет свет», — отметила стилист, добавив, что в результате даже самая стройная модель из-за бликов может обзавестись нежелательным животом.

Хотя, совсем не обязательно отказываться от бархата. Можно, например, использовать аксессуары из этого материала — лоферы или сумочку.

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