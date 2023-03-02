Джиджи Хадид назвала модную тенденцию, которая должна остаться в 2022 году

3 марта на Netflix выйдет второй сезон шоу Next in Fashion, которое ведут супермодель Джиджи Хадид и модельер Тан Франс. В преддверии премьеры Джиджи рассказала журналистам об одной модной тенденции, от которой она устала.
«Тренд, который останется в 2022 году, — это одеваться в соответствии с трендами, — цитирует известную блондинку издание ET Canada. — Как говорит Тан, меня гораздо больше интересует, когда кто-то ходит по комнате в чем-то, что я никогда не надену, но оно полностью говорит о том, кто есть эти люди, и рассказывает мне что-то о них».
«А я больше радуюсь, что люди продолжают находить это в себе и показывать нам это на улицах».
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«Это модный совет на каждый год в будущем: просто носите то, что заставляет вас чувствовать себя действительно хорошо, и кого волнует, что носит Джейн на улице? Да все равно! Наденьте на свое тело что-нибудь, от чего вы будете чувствовать себя прекрасно», - добавил соведущий шоу.
Короче, новая мода – это отсутствие моды. Это они хотят нам сказать?