Джиджи Хадид назвала модную тенденцию, которая должна остаться в 2022 году

3 марта на Netflix выйдет второй сезон шоу Next in Fashion, которое ведут супермодель Джиджи Хадид и модельер Тан Франс. В преддверии премьеры Джиджи рассказала журналистам об одной модной тенденции, от которой она устала.

«Тренд, который останется в 2022 году, — это одеваться в соответствии с трендами, — цитирует известную блондинку издание ET Canada. — Как говорит Тан, меня гораздо больше интересует, когда кто-то ходит по комнате в чем-то, что я никогда не надену, но оно полностью говорит о том, кто есть эти люди, и рассказывает мне что-то о них».

«А я больше радуюсь, что люди продолжают находить это в себе и показывать нам это на улицах».