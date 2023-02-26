«Будто я была внутри коробки»: Хейли Бибер назвала свою модную ошибку

В новом интервью 26-летняя модель Хейли Бибер призналась, что не все ее наряды на светских мероприятиях были безукоризненны. У жены Джастина Бибера было немало «модных ошибок», о которых она теперь сожалеет. Но конкретный пример она вспомнила только один.

«Пару лет назад я носила это квадратное розовое платье свободного кроя, и думала, что это будет самая милая вещь на свете. Я носила его, а потом видела фотографии, и это действительно выглядело так, как будто я была внутри коробки. Я выглядела как подарок, и это было так плохо», — цитирует модель журнал Vogue Australia.

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