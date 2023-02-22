«Сейчас очень модно»: Кейт Миддлтон в ультрамодных брюках клеш и песочном пальто появилась на публике

Кейт Миддлтон регулярно выходит в свет. Она уже давно завоевала любовь англичан. Зачастую жена принца Уильяма появляется на публике в вечерних нарядах, но порой ее образы и достаточно дешевые. Она умело сочетает люкс и аксессуары из масс-маркета. В 41 год Кэтрин не перестает восхищать народ своим стилем.
Примечательно, что на днях Миддлтон отправилась в дом престарелых. Она приняла участие в Блинном дне. Для такого случая принцесса Уэльская выбрала брюки клеш, но и темно-синюю водолазку. Лук дополнило песочное пальто Max&Co. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Кожаный пояс и обувь на каблуке завершили образ.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
В этот день Кэтрин даже встала у плиты. Она попыталась приготовить блинчики, но у нее получился жареный комок теста. Но многие оценили ее элегантность. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук разобрала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». Ив Сен-Лоран. В данном случае с синими брюками. Образ Кейт Миддлтон скомплектован из базовых вещей в минималистическом стиле.
Все вещи универсальные и идеально сочетаются друг с другом. Синяя водолазка, с легкой руки Пьера Кардена стала трендовой еще в 1959 году. С тех пор она самая популярная вещь как в женском, так и в мужском гардеробе.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
На Кейт модные брюки свободного фасона и длины, закрывающей обувь. Такая длина по-английски называется puddle pants, где puddle означает «лужа». Видимо предполагается, что такая длина обрекает брюки на купание в лужах... Но Кейт прогуливается в сухую погоду и на лужайке, так что может позволить себе эту ультрамодную модель брюк. Как видите, что современную моду определяют детали.
Казалось бы базовый образ, но модный фасон и длина брюк добавили ему модного градуса. Теперь бежевое пальто лаконичного классического фасона и стиля. Но опять модные фишки...
А именно на рукавах запашные разрезы и пальто без пуговиц, что сейчас очень модно, и носится такое пальто как накидка нараспах, либо застегивается, как кардиган, на объемную декоративную булавку. Сочетание бежевого с черным очень любимо француженками и идеально ложится в аутфиты в минималистическом стиле. Так что образ современный, стильный, модный и элегантный», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro