«Сейчас очень модно»: Кейт Миддлтон в ультрамодных брюках клеш и песочном пальто появилась на публике

На Кейт модные брюки свободного фасона и длины, закрывающей обувь. Такая длина по-английски называется puddle pants, где puddle означает «лужа». Видимо предполагается, что такая длина обрекает брюки на купание в лужах... Но Кейт прогуливается в сухую погоду и на лужайке, так что может позволить себе эту ультрамодную модель брюк. Как видите, что современную моду определяют детали.

Казалось бы базовый образ, но модный фасон и длина брюк добавили ему модного градуса. Теперь бежевое пальто лаконичного классического фасона и стиля. Но опять модные фишки...

А именно на рукавах запашные разрезы и пальто без пуговиц, что сейчас очень модно, и носится такое пальто как накидка нараспах, либо застегивается, как кардиган, на объемную декоративную булавку. Сочетание бежевого с черным очень любимо француженками и идеально ложится в аутфиты в минималистическом стиле. Так что образ современный, стильный, модный и элегантный», — высказалась эксперт.