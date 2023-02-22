Остальную одежду можно смело выбрасывать: назван главный тренд сезона, в который можно одеться с ног до головы

Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец следит за трендами моды и рассказывает подписчикам своего телеграм-канала о самых актуальных направлениях в стиле.
Чтобы считаться модником, в этом сезоне необходимо иметь в своем гардеробе, как минимум, одну вещь из денима, а как — максимум из денима может быть вся ваша одежда. А остальную можно смело выбросить, ну или отложить до других времен.
«Джинсовая обувь и аксессуары — это и красиво, и практично. Можно носить с трикотажем, шелком, кожей, а можно добавлять к джинсовым платьям и юбкам. В этом сезоне деним с ног до головы только приветствуется!» — поделилась Надежда Стрелец.
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Многие известные марки сегодня выпускают одежду, обувь и сумки из денима. Так что, выбор есть.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».